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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
04.07.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta ikinci feda dönemi

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Beşiktaş'ta ikinci feda dönemi

Beşiktaş halihazırda kadrosunda bulunan 26 oyuncuya toplam 30 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödüyor. Siyah beyazlı yönetim takımdan gidecekler ve yerlerine geleceklerle birlikte, maaş bütçesini bu rakamın da altına çekmeye çalışacak.

MALİ kriz nedeniyle takım bütçesinde küçülmeye giden Beşiktaş, adeta ikinci Feda dönemini başlattı. Siyah beyazlı yönetim, halihazırda elindeki 26 futbolcuya toplam 30 milyon 500 bin Euro garanti ücret veriyor. Henüz yeni bir transfer yapmayan Beşiktaş, takımdan ayrılacak oyuncular da hesaba katıldığında takım bütçesinde 30.5 milyon Euro’nun da altına düşmeye çalışacak. Bunun için de transferde acele edilmeyecek. Mümkün olduğunca bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek olan Beşiktaş, oyunculara verilecek ücretlerde de istisnai durumlar hariç, 2 milyon Euro’nun üzerine çıkmayacak.

Uzatmak isteyen feda eder

YönetİM, gelecek sezon mukavelesi sona erecek olan ve takımda kalma arzusu olan ve halihazırda 2 milyon Euro’nun üzerinde ücret alan oyunculara da daha düşük kontrat önerecek. Bunu kabul eden isimlerin sözleş
meleri uzatılacak. Siyah beyazlı takımda Quaresma, Vida, Medel, Ljalic, Lens 2 milyon Euro’nun üzerinde yıllık garanti ücret alıyor. Bu oyunculardan Ljajic hariç diğerlerinin hepsine uygun teklifler gelirse elden çıkarılacak. Bu da hem kulübe gelir sağlayacak hem de yüksek kontrat yükünü azaltacak.

Beşiktaşta ikinci feda dönemi

Cyle Larin’den tasarruf

1.6 MİLYon Euro yıllık garanti ücret alan ancak yeterli verimi sağlamayan 24 yaşındaki Cyle Larin, en kötü ihtimalle kiralık olarak gönderilecek. Gerekirse bu oyuncunun yıllık ücretinin bir kısmını Beşiktaş ödemeye devam edecek. Yönetim, “Larin’den ne kadar tasarruf yapsam kârdır” mantığıyla bakıyor. Kanadalı golcünün Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiralandığı öğrenilse de bu konuda henüz resmi açıklama yapılmış değil. Kadroda bulunan 11 yabancıya 19.6 milyon Euro ödenirken, 15 yerliye ise 70.8 milyon lira (10.9 milyon Euro) ödeniyor.

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Beşiktaşta ikinci feda dönemi

Beşiktaşta ikinci feda dönemi

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