Beşiktaş'ta Holtby sürprizi! Teklif olmamasına rağmen görüşmeye geldi
Beşiktaş'ın oyuncu aradığını duyan geçen sezon Hamburg'da görev yapan orta saha oyuncusu Lewis Holtby süpriz yaptı ve hiç bir teklif olmamasına rağmen İstanbul'a gelerek Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan randevu istedi.
Siyah beyazlı yöneticiler olayın şokunu yaşarken "Ne scout ekibimizin ne de yönetimimizin bu oyuncu ile ilgili tasarrufu vardı. Beşiktaş'ın orta alana oyuncu alınacağını duymuş ve özgüven ile İstanbul'a gelerek teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile görüşmek için randevu almış. Bizde böylesi özgüvene sahip oyuncunun teknik direktör Avcı ile görüşmesine onay verdik" dedi.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun geçen sezon 31 resmi müsabakada 5 gol atarak 6 asist yaptığı belirtildi.
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