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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
11.09.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı! Transfer...

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Kadroya katılacak futbolcular için 10 milyon Euro bütçe ayıran siyah-beyazlıların kasasından toplamda 15 milyon 850 bin çıktı.

Ekonomik olarak daralmaya giden Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için 10 milyon Euro bütçe belirlenmişti. Kartal kadrosunu büyük ölçüde değiştirirken bunun da maliyeti kendilerine 15 milyon 850 bin Euro oldu. Maaş yükünü azaltan siyah beyazlılar bu yaz döneminde oyuncu satışı noktasında kısır kaldı ve sadece Gary Medel'den 2 milyon Euro bonservis kazanabildi. Kartal, Adem Ljajic için Torino'ya 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek en pahalı transferini 27 yaşındaki oyuncuyla gerçekleştirdi.

BURAK YILMAZ SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta 8 Temmuz'da geçirdiği ameliyatın ardından hazırlık kampında oynadığı ilk maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı. Dün sabah ilk kez sahaya çıkan Burak, bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışması yaptı. Sakatlıktan yeni çıkan Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin ise salonda çalıştı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor maçında sahada
Burak Yılmaz, Trabzonspor maçında sahada!

Beşiktaşta hesaplar tutmadı Transfer...

Beşiktaşta hesaplar tutmadı Transfer...

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