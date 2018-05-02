Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için!
GeriFutbol Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
02.05.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın sezon sonuna 3 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunsa da hem Galatasaray hem de Medipol Başakşehir'in en az 2 maçta puan kaybı yaşaması gerekiyor.

Bunu çok zor bir ihtimal olarak gören siyah-beyazlılar bu durumda kalan 3 maçını da kazanarak en azından Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak için yoğun çaba gösterecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi prestij olduğu kadar kazanılan rakamalar açısından da çok çok önemli bir kulvar. Stat gelirleri ve ürün satışları da eklendiğinde devler liginden 2 sezonda 100 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde eden Beşiktaş yönetimi için Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılmak hayati bir anlam taşıyor demek hiçte yanlış olmaz.

45 MİLYONDAN 70 MİLYON EURO'YA ÇIKAN HARCAMALAR

3 sezon önce 45 milyon Euro civarında olan A takımı giderlerinin revize edilen sözleşmeler ve dünya yıldızlarına verilen yüksek ücretler yüzünden 70 milyon Euro'ya yaklaşmış olması Şampiyonlar Ligi'nden kazanılacak paranın önemini kat kat artırıyor. Futbolculara son iki sezonda ödenen yüksek rakamlar ve takımdaki futbolcuların yeni sözleşmelerinin 750 bin ile 1 milyon Euro arasında artırılarak yapılanması A takımın giderlerini artıran en önemli faktör oldu. Siyah-beyazlı yönetim; sponsorlar, yayıncı kuruluştan alınan şampiyonluk primleri ve Şampiyonlar Ligi gelirleri ile bu yüksek rakamları ödemekte sıkıntı yaşamadı, hatta son iki sezonda bilançolarda kara bile geçti. Ancak gelinen nokta ve Şampiyonlar Ligi treninin kaçma ihtimalinin ortaya çıkması, yönetimi önümüzdeki sezon için endişelendirmeye başladı. Bu sezon Pepe ve Medel haricindeki transferlerin yetersiz performansı karşısında en az 6-7 takviye yapmayı düşünen transfer komitesi Şampiyonlar Ligi'ni hesaba katarak planlama yapıyordu. Ancak bu ihtimalin pamuk ipliğine bağlı hale gelmesi onlar için de endişe yaratan bir durum haline geldi. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaz ise başkan Fikret Orman ve transfer komitesinin rotası yine oyuncu satmak ve kiralamak üzerine olacak gibi.
 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gaziantep Basketbol taraftar desteği bekliyor!

Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Akhisarspor şampiyonluk adaylarına karşı daha farklı!

Marcelo'dan penaltı itirafı!