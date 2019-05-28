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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hareketli günler

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Beşiktaş'ta hareketli günler

Gidenler belli, gitme adaylarının menajerleri çağrıldı.

Tolga, Gökhan Töre, Adriano ve Kagawa ile yolların ayrıldığı siyah beyazlı kulüpte, Medel, Lens, Larin ve Mirin’in menajerleri ile de görüşülüp kulüp bulmaları istenecek.

BEŞiKTAŞ Kulübü Transfer Komitesi’nin, teknik direktör sorununu çözer çözmez ilk işi, takımdan gönderilecek oyuncuları açıklamak olacak. Transfer komitesi, sözleşmesi biten kaleci Tolga Zengin, Gökhan Töre, Shinji Kagawa ve Adriano ile yolları ayırdıklarını belirtirken yeni gelecek teknik direktörün transfer listesine göre hareket edeceklerini açıkladı.

PEKTEMEK BELİRSİZLİĞİ

Beşiktaş’ta uzun süredir yedek kulübesinde olan Mustafa Pektemek’in de sözleşmesi bitti ancak takımda kalıp kalmayacağı konusunda yeni teknik direktörün karar vereceği öğrenildi. Bazı yöneticilerin Pektemek’in kalması konusunda ısrarcı olduğu ileri sürüldü. Siyah beyazlı yönetim, geride kalan sezonda kötü performans gösteren Medel, Larin, Lens ve Mirin’in menajerlerini ise İstanbul’a çağırdı. Yönetim, menajerlerden oyuncularına kulüp bulmalarını isteyecek. Medel’in İtalya ve Almanya’dan gelen teklifleri incelediği ve kulüple anlaşma durumuna göre ayrılacağı ifade edildi.

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