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Futbol
25.12.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a haciz şoku! Fikret Orman'ın asistanı...

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Beşiktaş'a haciz şoku! Fikret Orman'ın asistanı...

Fikret Orman'ın asistanı Başak Peki'nin alacakları sebebiyle Beşiktaş'a haciz getirdiğini ortaya çıktı.

Beşiktaş eski başkanlarından Fikret Orman'ın asistanı Başak Peki, 27 bin liralık alacağı sebebiyle siyah beyazlı kulübe haciz kararı yolladı.

Asistan Başak Peki'nin, alacaklarına karşılık kulübün bilgisayarlarına haciz yoluyla tebligat gönderdiği öğrenildi.

Harekete geçen Beşiktaş yönetimi, konuyu çözüme bağlamak için haciz dosyasıyla yakından ilgileniyor.

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