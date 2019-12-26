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Futbol
26.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta gündem Yunus Mallı | Transfer haberleri

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Beşiktaş'ta gündem Yunus Mallı | Transfer haberleri

Orta sahadaki isimlerden beklediği verimi alamayan, özellikle 10 numara mevkiindeki Oğuzhan ve Ljajic’le ilgili hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’dan Yunus’u kiralamak için harekete geçti.

İsmail ER - Süper Lig’in ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen ve lider Sivas’ın 7 puan gerisinde beşinci basamakta bulunan Beşiktaş, devre arasında kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Ekonomik sıkıntıları nedeniyle adımlarını dikkatli atan ve sadece bonservisi elinde olan yahut kiralık listesinde bulunan isimleri almayı planlayan Beşiktaş özellikle orta sahaya güç katmak istiyor. Zira siyah beyazlılar ilk yarı itibarıyla 10 numara mevkiinde oynayan Ljajic ve Oğuzhan ’un performansından memnun değil.

Her iki kanatta da oynayabiliyor

BU bağlamda siyah beyazlıların Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen Yunus Mallı’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. A Milli Takım forması giyen Yunus Mallı, 10 numara mevkiinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Bu özellikleriyle Ljajic ve Oğuzhan dışında Lens, Boyd gibi isimlere de önemli bir alternatif oluşturan Yunus’a teknik direktör Abdullah Avcı’nın onay verdiği öğrenildi. Beşiktaş’ın, sezon sonuna kadar kiralamak istediği Yunus için Wolfsburg’a, ücretinin yarısını ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Yunus bu sezon sadece 2 maçta şans bulabildi.

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Beşiktaşta gündem Yunus Mallı | Transfer haberleri


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