Beşiktaş'ta gündem Şenol Güneş! Derbi sonu yanına koştular...
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş'ı taraftarı yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'e büyük destek verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak zirve yolunda büyük bir yara alan ve ligde 4. sıraya gerileyen Beşiktaş'ı maç dönüşünde taraftarları yalnız bırakmadı.
Sosyal medyada Teknik Direktör Şenol Güneş'e büyük destek veren siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde de takımı yalnız bırakmadı. 100 kadar Beşiktaş taraftarı, takımın tesislere gelmesiyle birlikte çok sayıda meşale yakarak Teknik Direktör Şenol Güneş lehine tezahüratta bulundu. Taraftarların Şenol Güneş'e "Bizi bırakma" demesi dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli çalıştırıcı, kendisine destek verenleri el sallayarak selamladı.
MAÇ ÖNCESİ KAFALARI KARIŞTIRDI!
Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında başına yabancı madde isabet eden ve tüm haftayı bu olayların gölgesinde geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaşananlara tepkiliydi. Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, "Bu röportaja mecbur olduğum için gelmek zorundaydım. Çok şeyin değerini kaybettiğini düşünüyorum. Söyleyeceğim şeylerin önemi yok. Teknik yorum yapmayacağım" demekle yetindi. Beşiktaş'ın hocası maç boyunca da son derece üzgün ve durgundu...
"AŞAĞILANIYORUZ"
GÜNEŞ, Galatasaray'a 2-0 kaybedilen derbi sonrası yayıncı kuruluşa yine kısa bir açıklama yapmakla yetindi: "Birçok şeyin anlamını yitirdiği bir ortamda monolog yapıldığını, diyalog olmadığını söyledim maçtan önce. Teknik olarak da söyleyecek bir şey yok. Üzgünüm, kaybettik." Basın toplantısında ise Güneş gazetecilere, "Konuşmalarımızın toplum nazarında bu kadar aşağılandığı bir dönemde sizin gördüklerinizi yazmanız daha doğru olacaktır" dedi.
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