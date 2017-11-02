Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda Monaco karşısında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcuların ise pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın, duran top, minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.

Sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic ise antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.