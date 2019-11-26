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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta gözler gençlerde

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Beşiktaş’ta gözler gençlerde

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Slovan Bratislava’yı konuk edecek olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 11’de genç isimlere şans vermek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi’ne havlu atan Beşiktaş, K Grubu’nda Slovan Bratislava’yı konuk edecek. Geride kalan 4 maçta puan alamayan ve gruptan çıkma şansı kalmayan siyah-beyazlılar, Bratislava karşısında rotasyonlu bir kadroyla sahada olacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sezon başı kampı itibariyle A takım kadrosuna dahil ettiği genç futbolcuları bu mücadelede ilk 11’de sahaya sürmek istiyor. Kalede Utku Yuvakuran’ı oynatmayı planlayan Avcı, savunmada Erdoğan Kaya’ya, orta sahada da Kartal Kayra Yılmaz’a forma vermeyi düşünüyor. Bir başka genç isim Erdem Seçgin de Avcı’nın planları arasında yer alıyor.

Gençleri kazanmak istiyor

Sezon başı hazırlık kampında birçok genç futbolcuyu kadroya çağıran Abdullah Avcı, bu futbolculardan bazılarını A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığını ve bu isimleri de kazanmak istediğini açıklamıştı. Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin’i kadroya dahil eden Abdullah Avcı, takımın iddiasının kalmadığı UEFA Avrupa Ligi’nde bu futbolcuları sahaya sürmeyi planlıyor. Avcı, ayrıca 24 Erzincanspor ile oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmalarında da gençlere şans tanıyacak. Bu isimlerin yeteneğine güvenen ve gelişmelerini isteyen Avcı, siyah-beyazlı ekibin özkaynağından çıkardığı gençleri kazanarak, kulübü de ekonomik anlamda desteklemek için çalışıyor. Slovan Bratislava karşısında birçok futbolcuyu dinlendirmek isteyen Abdullah Avcı, bu karşılaşmada Utku, Erdoğan, Kartal, Erdem gibi gençlerin yanı sıra, ligde fazla forma şansı bulamayan Güven, Umut Nayir, Boyd, Necip, Enzo Roco’yu sahaya sürmeyi planlıyor.

Beşiktaş’ta gözler gençlerde

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