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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.10.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta gözler Burak Yılmaz'da! Antalyaspor maçına yetişebilir...

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Beşiktaş'ta gözler Burak Yılmaz'da! Antalyaspor maçına yetişebilir...

Süper Lig'de Galatasaray galibiyetiyle derin nefes alan ve zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indiren Beşiktaş'ta sakatlardan iyi haber geldi.

Süper Lig'in 9. haftasında taraftarı önünde Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puanını 12 yapan ve lider Alanyaspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indiren Beşiktaş, yarışa dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geride kalan 9 haftada yaşanan sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle bir türlü ideal 11'ini sahaya süremeyen ve tam 24 farklı futbolcuya ilk 11'de şans veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan oyunculardan gelen haberlerle rahatladı.

Galatasaray galibiyetiyle takımın morali tavan yaparken, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Burak Yılmaz, Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Douglas'ın Antalyaspor maçı öncesinde hazır olması bekleniyor.

Dün yapılan antrenmanda Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz dışında eksik oyuncu bulunmazken, bu isimlerden N'Koudou düz koşu yaptı, Douglas ve Victor Ruiz ise takımla birlikte çalıştı.

Yaşadığı sakatlık sonrasında 2 hafta takımdan ayrı kalan N'Koudou'nun bu hafta içinde hazır hale gelmesi bekleniyor.

Burak Yılmaz yetişebilir

Geride kalan haftada birçok sakatlık haberiyle sarsılan Beşiktaş'ta, bu hafta gelen haberler ise yüzleri güldürdü.

Takımın önemli isimlerinin bu hafta geri dönmesiyle birlikte neredeyse tam kadro çalışan Beşiktaş'ta golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın da hafta içinde takıma dahil olması bekleniyor.

Ankaragücü maçı sonrasında sağ kasığında kanama meydana gelen ve geçen hafta yapılan tedaviye hızlı yanıt veren golcü futbolcunun durumu, bu hafta içi yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.

Burak'tan gelecek olan habere göre, siyah-beyazlıların Antalyaspor maçında Dorukhan dışında tam kadro olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Antalyaspor mücadelesinde yer alamayacak olan bir diğer isim de Caner Erkin. Galatasaray karşısında çok formda olan ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan yıldız oyuncu, itiraz sonrasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaşta gözler Burak Yılmazda Antalyaspor maçına yetişebilir...

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