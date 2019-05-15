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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta golcü transferi için ilk hedef: Cenk Tosun

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Beşiktaş 22 milyon Euro’ya Everton’a sattığı Cenk Tosun’u 1 yıllığına kiralamak istediğini İngiliz ekibine iletti. Cenk Tosun dönüşe sıcak bakıyor. Beşiktaş yönetimi Mayıs’ın son haftasında Everton’la İngiltere'de masaya oturacak.

Everton'ın 22 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Cenk Tosun'u bir sezon kiralamak için resmen devreye giren Beşiktaş, İngiliz ekibini ikna etmeye çalışıyor. Cenk'in yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi Beşiktaş'ın umutlarını taze tutuyor. Cenk Tosun ile Türkiye'ye dönmesi konusunda anlaşma sağlanmış durumda.

EVERTON İLE MASAYA OTURULUYOR

Beşiktaş yönetimi, Mayıs'ın 20'sinden sonra Everton kulübü ile masaya oturacak ve bir kez daha pazarlıklara başlayacak. İngiliz kulübü ile anlaşma sağlanırsa Cenk Tosun 1 yıl Beşiktaş'ta kiralık oynayacak.

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CENK'İN KALBİ BEŞİKTAŞ'TA

Bu arada Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçın seremonisine Burak Yılmaz, Cenk Tosun'un küçük oğlu ile birlikte çıktı. Maçı tribünden izleyen Cenk Tosun Beşiktaş taraftarını eline kalbine götürürek selamladı.

İSTEDİĞİ ORTAMI BULAMADI

Cenk Tosun Everton'da istediği kadar şans bulamadı. Durum böyleyken Beşiktaş'ta yeni bir başlangıç yapmak ona da cazip geliyor.

Beşiktaşta golcü transferi için ilk hedef: Cenk Tosun

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Beşiktaşta golcü transferi için ilk hedef: Cenk Tosun

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