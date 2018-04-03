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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.04.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Gökhan Töre bombası!

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Beşiktaş'ta Gökhan Töre bombası!

Quaresma'nın cezalı olması, Jeremain Lens'in istenilen performansı verememesi sonrasında Şenol Güneş'ten yıldız oyuncuya mesaj: Hazır ol Gökhan.

Şenol Güneş, Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta görev verdiği Jeremain Lens'ten istediği performansı alamaması sonrası harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, uzun süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'ye haftaya Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçı öncesinde, "Görev için hazır ol" dedi.

TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKIYOR
Dünkü antrenman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan tecrübeli teknik adamın, Gökhan Töre'ye bir sonraki maç için hazır olması talimatını verdiği bildirildi.

Başarılı çalıştırıcının, Göztepe'yle gelecek hafta oynanacak karşılaşmaya kadar Quaresma'nın yokluğunda Jeremain Lens ve Gökhan Töre'yi rekabete sokup, Hollandalı yıldızın performansını yeterli görmemesi halinde Töre'ye forma şansı verebileceği konuşuluyor.

682 GÜN SONRA
Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonu şampiyonluğunda önemli katkıları olan Gökhan Töre, göstermiş olduğu üst düzey performansla Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

Siyah-beyazlıların eski çalıştırıcısı olan Slaven Bilic'in kiralık olarak West Ham United'a transfer ettiği Töre, Ada'da yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçirmişti ve Beşiktaş'a geri dönmüştü. Yaşadığı sakatlık sonrası eski formuna geri dönmek için kendisini çalışmalara veren Töre, 682 gün sonra Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Şenol Güneş tarafından ilk 21'e alınmıştı. (Akşam)

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