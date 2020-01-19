Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den maç sonu açıklama: 'Havlu atacak değiliz'

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gökhan Gönül, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamada bulundu.

Maçı değerlendiren Gökhan Gönül, "2. yarının ilk haftası, liderle oynuyoruz, bu ligin çok koşan, beraber hareket eden takımına karşı puan farkını azaltmak ve 2. yarıda şampiyon olmak istediğimizi taraftarımıza hissettirmekti amacımız. Bazen sadece istemek yetmiyor. Takım olarak aynı şeyi isteyip, aynı hareket etmek gerekiyor. Bunu başaramadık" dedi.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Gökhan Gönül sözlerini, "Beşiktaş takımıyız, bu haftada havlu atacak değiliz. Son haftaya kadar her şeyi yapacağız" ifadeleriyle tamamladı.

N'Koudou ise "Söylenecek çok şey yok, kazanan ve kaybeden var, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Sivasspor'u tebrik ediyorum. 2-1 geriye düştükten sonra 2. golü bulmak için gayret gösterdik ama bulamadık. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Bu mağlubiyeti hazmedip, yolumuza devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.





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