Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Kulüp duyurdu...
Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Gökhan Gönül'ün, sağ uyluk arka adelesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül’ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) kısmi yırtık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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