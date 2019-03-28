Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Rizespor maçında yok!
A Milli Futbol Takımı'ndan ayak bileğinden sakatlıkla dönen Gökhan Gönül’ün Rizespor’la oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alamayacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta A Milli Takım’dan ayak bileğinden sakatlıkla dönen Gökhan Gönül’ün tedavisi ara vermeden başladı. Tecrübeli futbolcunun, pazartesi günü Rizespor’la oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alamayacağı öğrenildi.
Teknik direktör Şenol Güneş’in bu maçta sol bekte Caner Erkin’e sağ bekte ise Adriano’ya şans vermesi bekleniyor.
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