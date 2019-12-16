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Futbol
16.12.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ile yola devam

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Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da performansıyla beğeni topluyor. Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan 34 yaşındaki oyuncu ile yönetim devre arasında masaya oturacak.

Gökhan'ın aklının karışmasını istemeyen siyah-beyazlı yetkililer, 2 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ta mutlu olan tecrübeli futbolcunun da imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA KAPIŞMASI
Beşiktaş maç öncesi Twitter'dan, "Bu akşam Vodafone Park civarında şiddetli bir gök gürültüsü bekleniyor" diye bir paylaşım yaptı. Yeni Malatya ise galibiyetin ardından kaplan görseliyle, "Öyle bir kükredik ki gök gürültüsü sandılar" şeklinde yanıt verdi.

MAÇ SONU GERGİNLİK
Maçtan önce Ümraniye'ye giderek takımla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı da protokol tribününde izledi. Maç sırasında ise gerginlik oluştu. Bir taraftar, Başkan Çebi'nin üzerine yürüdü ve "Bu takımın hali ne? Biraz ağırlığını koy" dedi. Çebi ise "Terbiyesiz herif" diyerek karşılık verdi. Olayı güvenlik yatıştırdı. (Sabah)

Beşiktaşta Gökhan Gönül ile yola devam

 

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