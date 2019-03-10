Beşiktaş'ta gerginlik! İki futbolcu...
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Atiker Konysaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 2-1 önde bitirdi.
Mücadelenin 34. dakikasında Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ile kazandığı serbest vuruş sırasında iki futbolcu arasında gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ta, Ricardo Quaresma ile Medel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın neden çıktığı bilinmezken, Medel, Portekizli futbolcunun arkadan kafasına vurdu.
Quaresma, Şilili futbolcuya tepki gösterirken, kavganın büyümesini diğer Beşiktaşlı oyuncular önledi. Adriano, iki futbolcunun arasına girerek sakinleşmelerini sağladı.
Öte yandan fririk atışında topun başına geçen Burak, harika bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
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