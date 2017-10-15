Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Talisca'nı, Süper Lig maçlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını göstermemesinin, oyuncuların arasında problem yaratmaya başladığı öğrenildi.

Özellikle kaptan Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Tolgay Arslan gibi isimler, yıldız oyuncunun maç içerisinde kendisine oynadığını, uygun durumdaki arkadaşlarına pas atmak yerine bireysel oynamayı tercih ettiğini düşündükleri için Talisca'ya sitem ettikleri iddia ediliyor. Takımdaki bazı futbolcuların, son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasındaki mağlubiyeti de Talisca'nın bu bireysel oyununa bağladığı konuşuluyor.

Talisca, bu sezon Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 8 maçta da görev aldı ve iki gol bir asist yaptı. Brezilyalı yıldız Şampiyonlar Lig'inde ise, iki maçta 161 dakika süre alıp iki gol kaydetti.

YÖNETİCİLERDEN FLAŞ KARAR!

Beşiktaş'ın ligdeki bu kötü gidişi, yönetimin de flaş bir karar almasına sebep oldu. Siyah-beyazlı yöneticiler, Beşiktaş'ın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco karşılaşmasına kadar basına konuşmama kararı aldı. Yönetim Kurulu üyelerinin, kritik karşılaşma sonrası gerekli açıklamaları yapması bekleniyor.

GÜNEŞ'E ELEŞTİRİ

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilginin yanı sıra özellikle ilk yarıda oynadığı etkisiz futboldan sonra oklar teknik direktör Şenol Güneş'e de çevrildi.

Yöneticiler kendi aralarında yaptıkları değerlendirme toplantısında Güneş'in rotasyon konusunda ısrarla hata yaptığı görüşünde birleştiler. Türkiye'nin şu anda en iyi santrforu olarak gösterilen Cenk'in sol kanatta oynatılması, Quaresma ile Babel'in yedek bırakılması, formsuzluğuna rağmen Oğuzhan'da ısrarlı davranılması ve Tolgay'ın yedek soyunması da eleştirilerin ana konusu oldu. Yönetim, son iki yılda takıma büyük katkı sağlayan ve Göztepe'den teknik direktörlük teklifi alınca Şenol Güneş'in yardımcılığından ayrılan Tamer Tuna'nın eksikliğinin de hissedildiği görüşünde birleşti.

VELİ KAVLAK TEPKİSİ

Yönetimde, Şenol Güneş'e yönelik Veli Kavlak tepkisi de var.Veli, satılması düşünülen kaleci Boyko ve Aras'la birlikte 21 yaşaltı takımının antrenmanlarına katılıyordu. Boyko ve Aras kendilerine kulüp bulamadılar. Bunun üzerine de Güneş iki futbolcuyu tekrar A takımın antrenmanlarına aldı. Ancak sakatlığı geçmesine rağmen Veli'yi almadı. Sakatlığı nedeniyle oynamadığı bir yıllık sözleşmesindeki garanti para olan 1.5 milyon euroyu bile kulübe bırakan Veli'nin dışlanması da yöneticilerin tepkisini çekti.

KIRMIZI KARTA REKOR CEZA GELECEK

Beşiktaş bu sezon sarı ve kırmızı kartlarda da büyük sıkıntı yaşıyor. 8 maçta 20 sarı 5 kırmızı kart gören futbolcular adeta rekora koşuyor.

Son olarak da Babel'in kırmızı kart görmesi bardağı taşıran son damla oldu. Yönetimin bundan sonra kırmızı karta yüklü miktarda para cezası getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Ancak hakemin çıkaracağı yanlış kartlar ise bu kapsama alınmayacak.