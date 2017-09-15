Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Cenk Tosun...

Beşiktaş’ta golcü oyuncu Cenk Tosun’un Porto karşısındaki müthiş futbolunun sırrı ortaya çıktı. Attığı harika gol ve mücadelesiyle Portekiz deplasmanında elde edilen Şampiyonlar Ligi zaferinde büyük pay sahibi olan Cenk’in, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından bu karşılaşmaya özel olarak motive edildiği belirlendi.

Karabükspor maçında iki kere oyuna girmek üzereyken geri çağrılan ve bu nedenle öfkelenen Cenk’i teselli eden Güneş’in, “Hiç kendini üzme. Bugün taktik gereği oynamadın. Sen bu takıma daha çok katkı yapacaksın. Bak önünde Porto maçı var. Bu hırsını oraya sakla. Porto maçında senden çok şey bekliyorum” diye konuştuğu aktarıldı. Şenol Güneş’in istediği gibi hırsını Porto’dan çıkaran Cenk Tosun’a, Başkan Fikret Orman da tam not verdi. Maçın ardından yönetici arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde Cenk’i adeta yere göğe sığdıramayan Orman’ın, “İyi ki Cenk Tosun’u İngiltere’ye göndermemişiz. Cenk çok iyi bir futbolcu. Daha büyük kulüplerde oynamayı hak ediyor. Onun burada yapacağı daha çok iş var. Tüm takım çok iyi oynadı. Cenk, kendisi için teklif edilen bonservis bedelinden daha değerli bir oyuncu. Göreceksiniz devre arasında daha iyi teklifler gelecek. Attığı gol de çok güzeldi. Tüm oyuncularımız pırlanta gibi. Türkiye’ye böyle bir mutluluk yaşattıkları için hepsine helal olsun” ifadelerini kullandığı öğrenildi. (Fanatik)