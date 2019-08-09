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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.08.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta forvet transferinde flaş gelişme! Haber gönderildi...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 futbolcuyu gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, Sassuolo’nun forveti Khouma Babacar, eski golcüsü Vincent Aboubakar ve bonservisi elinde olan Daniel Sturridge’ten birini kadrosuna katmayı çok istiyor. İşte detaylar...

Gelecek sezon öncesinde yıldız bir golcü ismi kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah- Beyazlılar, gündemine 3 futbulcuyu aldı. Kara Kartal, ilk olarak İtalyan ekibi Sassaulo’da forma giyen Khouma Babacar ile temasa geçti. Yeşil-Siyahlı ekip kiralama için 3, satış için ise 8 milyon Euro istediği, iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Ayrıca Beşiktaş Yönetimi, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile de temaslarını sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar, Portekiz ekibi Porto ile son bir kez daha masaya oturacak.

Burak giderse...

Ayrıca son olarak Liverpool’da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Daniel Sturridge için de menaceri aracılığıyla nabız yoklanacak. Kara Kartal’ın forvet transferindeki hedefi ise Babacar, Aboubakar veya Sturridge üçlüsünden birini kadrosuna katmak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da Burak Yılmaz’ın, Lecce’ye gitme ihtimaline karşın bir an önce görüşmelerin sonuçlandırılması konusunda yönetim ile bir araya geldiği öğrenildi.

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Beşiktaşta forvet transferinde flaş gelişme Haber gönderildi...

 

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