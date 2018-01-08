Beşiktas’ta forvet operasyonu

BEŞİKTAŞ’ta, Everton’a satılan Cenk Tosun’un boşluğunu dolduracak forvet arayışı sürüyor. Transfer listesinde bulunan 20’ye yakın futbolcunun birçoğu ile görüşen siyah beyazlılarda Cyle Larin, Seydou Doumbia ve Demba Ba isimleri ön plana çıktı.

Bu üç oyuncu arasında da Larin ve Doumbia’nın şansları daha yüksek görünüyor. Demba Ba’nın, sakatlık problemlerini aşmış olmasına rağmen son 1.5 yılda sadece 2 resmi maç oynamış olması, alternatifler arasında bu oyuncunun geri planda kalmasına neden oldu.

DOUMBİA, TECRÜBELİ VE FORMDA

PORTEKİZ’in Sporting Lizbon takımında oynayan Seydou Doumbia, tecrübesinin yanı sıra yüksek form grafiğiyle dikkat çekiyor. Sporting’in sezon başında 3.5 milyon Euro’ya Roma’dan transfer ettiği 30 yaşındaki futbolcu, Portekiz Ligi’nde gol atamamasına rağmen, Şampiyonlar Ligi ve diğer kupalarda 7 gol, 2 asist üretti. 12 yıllık profesyonel kariyerinde Fildişi Sahili, Japonya, İsviçre, Rusya, İtalya ve İngiltere tecrübeleri bulunan Doumbia’nın Türkiye’ye transferi daha önce de gündeme gelmiş, ancak fiyatı pahalı olduğu için alınamamıştı.

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Doumbia için Sporting Lizbon yönetimi, makul bir talepte bulunduğu taktirde transferi gerçekleşecek, aksi taktirde Kanadalı Cyle Larin’in alınmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırılacak.

LARİN’İN YILLIĞI 1.5 MİLYON EURO

ABD’nin Orlando City takımında forma giyen 22 yaşındaki Larin’in en büyük avantajı, genç ve sürekli gelişen bir oyuncu olması. Geleceğin yıldız adayları arasında yer alan Kanadalı futbolcu ile ilgili tek endişe; Avrupa tecrübesi olmaması. Bu da ‘hazır’ bir golcü arayan siyah beyazlı yönetimi tereddüte düşürüyor.

Diğer taraftan Larin’in transfer maliyeti son derece uygun. Bonservis bedeli olmayan Kanadalı golcüye sezon sonuna dek 500 bin Euro, ondan sonraki her sezon için de 1.5 milyon Euro ödenecek. Siyah beyazlıların forvet transferini bu hafta sonuna dek bitirmesi bekleniyor.