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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.07.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta forma skandalı

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Beşiktaş'ta forma skandalı

Beşiktaş'ta forma lansmanı yapılmadan, Adidas tarafından internet üzerinden forma satışına başlanması bir anda büyük tepkiye neden oldu.

Konu ile ilgili resmi siteden açıklama yapan Beşiktaş, durumun bir hatadan kaynaklandığı ve söz konusu yerden satış yapılmayacağını duyurdu.

Beşiktaş resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Forma tedarikçimiz adidas’ın Almanya merkezli e-ticaret operasyonundaki teknik bir hatadan dolayı formalarımız adidas Türkiye web sitesinde yanlış fiyat bilgisiyle görüntülenmiştir.

Formalar henüz stokta olmamakla birlikte en kısa sürede sayfanın kaldırılacağı, siparişlerin iptal olacağı ve hiçbir satışın gerçekleşmeyeceği bilgisi alınmıştır.

Formalarımızın henüz satışa çıkmadığını, adidas’ın Kartal Yuvası’ndan önce herhangi bir satışa sunma durumu olmadığını, planladığımız lansmanla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve gerekli duyuruların ilerleyen günlerde kulüp kanallarımızdan yapılacağını taraftarımızın bilgisine sunarız.

Sosyal medyada Beşiktaş taraftarları firmanın forma satışına başlamasına büyük tepki gösterdi:





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