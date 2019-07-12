Beşiktaş'ta forma skandalı
Beşiktaş'ta forma lansmanı yapılmadan, Adidas tarafından internet üzerinden forma satışına başlanması bir anda büyük tepkiye neden oldu.
Konu ile ilgili resmi siteden açıklama yapan Beşiktaş, durumun bir hatadan kaynaklandığı ve söz konusu yerden satış yapılmayacağını duyurdu.
Beşiktaş resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
Forma tedarikçimiz adidas’ın Almanya merkezli e-ticaret operasyonundaki teknik bir hatadan dolayı formalarımız adidas Türkiye web sitesinde yanlış fiyat bilgisiyle görüntülenmiştir.
Formalar henüz stokta olmamakla birlikte en kısa sürede sayfanın kaldırılacağı, siparişlerin iptal olacağı ve hiçbir satışın gerçekleşmeyeceği bilgisi alınmıştır.
Formalarımızın henüz satışa çıkmadığını, adidas’ın Kartal Yuvası’ndan önce herhangi bir satışa sunma durumu olmadığını, planladığımız lansmanla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve gerekli duyuruların ilerleyen günlerde kulüp kanallarımızdan yapılacağını taraftarımızın bilgisine sunarız.
Sosyal medyada Beşiktaş taraftarları firmanın forma satışına başlamasına büyük tepki gösterdi:
BJK Forma tanıtım lansmanı yapmadan formalar Adidas tarafından satışa çıkıyor Kulübü yönettiğiniz kurumsallık böyle mi oluyor ? @Besiktas pic.twitter.com/eXOhGX770e— Sezgin Gülnar (@sezgingulnar) 12 Temmuz 2019
Tanıtımı yapılmayan formalar Adidas'ın sitesinde satışa çıkarılmış. Bu nasıl bir rezalet? BU NASIL BİR REZİLLİK @Besiktas pic.twitter.com/nvr8pZl8ew— Forza BEŞİKTAŞ (@ForzaGururIan) 12 Temmuz 2019
Beşiktaş formalarını ,henüz Beşiktaş bile tanıtmamışken ,satışa çıkarmak nedir! Bunu Adidas ile kimse konuşmadı mı? Böyle iş mi olur. E şimdi ne anlamı kaldı forma tanıtımının! Herkes gördü ,hatta alışverişe bile sunuldu.... pic.twitter.com/IXYvhGNTwv— Sarı Emrah (@ertutan) 12 Temmuz 2019
Transfer yok, aciklama yok. Formalar tanitilmadan Adidas sitesinde satisa sunuluyor, hala aciklama yok. Yönetim uyuyor, ne yapmaya calistiginizi zerre kadar anlamadik. BESIKTAS kimsenin babasinin mali degil. Yönetemiyorsaniz birakin!!!— BA19♥3 (@ba1903_) 12 Temmuz 2019
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