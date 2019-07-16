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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.07.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta forma reklam sponsorluğu yenilendi

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Beşiktaş'ta forma reklam sponsorluğu yenilendi

Beşiktaş'ta Vodafone ile olan forma reklam sponsorluğu 2 yıl daha uzatıldı.

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO'su Collman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Orman, anlaşmanın 2 yıllık olduğunu ve Beşiktaş'ın kasasına 36 milyon TL gireceğini ifade etti. Kendileri için mutlu bir gün olduğunu ifade eden Orman, "Bundan 6 sene önce bir yolculuğa başladık. Ve o dönem itibarıyla stadın ismi ve göğüs sponsorluğu anlaşması imzalamıştık. O anlaşma paketinin 2 sene evvel uzatma süreci yaşadık. Göğüs sponsorluğu 5 seneyi doldurdu. Bugün de 2 sene daha uzatılması için buradayız. Vodafone ile uzun iş birliği bizim için çok önem arz ediyor. Bugün de istek ve arzu içerisinde bulunduk. Ülkenin şartları, son dönemdeki ekonomik süreçler bunu biraz uzattı. İki tarafında arzusu bu ilişkiyi devam ettirmekti. Bu bizim için sponsorluk anlaşması değil, gönül bağı, gönül ilişkisiydi. Bu dönem içinde beraber önemli projeler yaptık. Uzun dönem iş birliktelikleri az görülen bir durum. Mutlu olarak da devam ediyoruz. Bir dünya markasının bir Türk kulübüne yatırım yapması, önemli. 2 markanın, kurumun iş birliği takdire şayan olarak devam ediyor. Geçen süreçte yapmış olduğumuz ilişki de bunun en büyük göstergesi. Anlaşma 2 yıllık. Rakamlar havada uçuşuyor. Ben buna açıklık getireyim. Toplam 36 milyon TL'lik bir anlaşma. 7 yıllık süreç içerisinde yaklaşık olarak 32 milyon dolarlık anlaşma oluyor. CEO ve Engin Bey'e göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

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COLLMAN DEEGAN: BU SPONSORLUK BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ
Beşiktaş ile olan sponsorluğun kendileri için önemli olduğunu söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Collman Deegan, "Beşiktaş JK ile 6 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Beşiktaş ile son derece verimli ilerleyen bir işbirliğimiz var. Türk futbolunda örnek işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ın mabedine ismimizi verdik. Beşiktaş'ın gönlümüzdeki yerinin bir göstergesi olarak, siyah-beyazlıların kalbine daha da yakın olmak istedik ve 5 yıl önce forma göğüs sponsoru olduk. Bu sponsorluğumuzu 36 milyon TL bedelle 2 yıla kadar daha uzatma kararı aldık. Böylece, forma göğüs sponsorluğumuzun toplam değeri 7 yıl için yaklaşık 31,6 milyon dolara ulaşmış olacak. Beşiktaş'ın Vodafone logolu formaları bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de gururla taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Logomuzun uğur getirmesini diliyor ve takıma yeni sezonda başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

ENGİN AKSOY: BEŞİKTAŞ İLE GÖNÜL BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ
Beşiktaş ile sponsorluğun yanı sıra gönül birlikleri olduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Beşiktaş'ın en büyük destekçilerinden birisi olmaya devam ediyoruz. Türk spor tarihinin en büyük anlaşması olması ötesinde bir gönül iş birliği. Gönül birliği kapsımda buraya ismimizi verdik. Vodafone Park, artık en fazla teknoloji yapılan stadı oldu. Bu yatırımlarla beraber kültürel ve sosyal aktiviteler yapılıyor. Beşiktaş ile gönül birliği çerçevesinde çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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