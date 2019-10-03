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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gerçeği!

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Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gerçeği!

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalamadan önce Sergen Yalçın'a teklif götürdüğü, ancak başarılı teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

NTV'de yayınlanan programda Nebil Evren, şu anda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili bilinmeyen detayı aktardı.

Evren siyah-beyazlı taraftarların takımın başında görmek istediği başarılı teknik adamla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la Abdullah Avcı ile sözleşme imzalamadan önce görüştü. Sergen Yalçın'a bütçenin çok düşük olacağı söylendi. Sergen Yalçın da bunu kabul etmedi."

Beşiktaş taraftarları, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından tribünlerden Sergen Yalçın tezahüratlarında bulunmuşlardı.

Sergen Yalçından Beşiktaş yanıtı: Bu konulara girmeyelim
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yanıtı: "Bu konulara girmeyelim"

Beşiktaşta flaş Sergen Yalçın gerçeği

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