Beşiktaş'ta flaş Kagawa gelişmesi!
Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli 10 numaranın bonservisini almaya karar verdi. Japon sponsorlardan ise destek sözü geldi.
Beşiktaş yönetimi, Konyaspor maçında 90+3'te attığı golle takımı galibiyete taşıyan Shinji Kagawa'nın bonservisini alma konusunda görüş birliğine vardı. Deneyimli oyuncunun kararının belirleyici olacağı bu transfer için Beşiktaş'ın Japon sponsorları, "Siz Kagawa ile anlaşın biz elimizden geleni yapacağız" mesajını Başkan Fikret Orman'a iletti.
2017 DİVAN SEÇİMİ İPTAL
Beşiktaş Kulübü'nün 15 Nisan 2017'de yapılan Tevfik Yamantürk'ün göreve geldiği divan başkanlık seçimi, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi. Davayı Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz açmıştı.
Kagawa'nın Beşiktaş'taki ilk antrenmanı... (VİDEO)
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