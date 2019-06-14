Beşiktaş'ta flaş Gökhan Töre kararı
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı yönetiminde kadroyla ilgili yeni yapılanma sürerken takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Gökhan Töre’nin durumu netlik kazandı.
Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sona erenGökhan Töre için teknik heyetin “Kalabilir” dediği ancak yönetimden yıldız isim için veto geldiği ve gönderileceği öğrenildi.
Şu anda askerlik görevini yapan Töre’yle yollar 3 hafta sonra resmen ayrılacak. Başarılı oyuncunun ayrılığında geçen sezon yönetimi hedef alan açıklamalarının önemli rol oynadığı kaydedildi.
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