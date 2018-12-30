Beşiktaş'ta flaş gelişme! Kaleci kararı...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da yollarını ayırmayı düşündüğü isimlerin durumuna odaklandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, devre arasında bazı futbolcularla yollarını ayıracaklarını açıklamıştı. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin kadroda artık düşünülmüyor.
Beklentilerin altında kalan bu iki ismin, devre arası kampına da götürülmeyeceği ifade edildi.
Öte yandan Tolga Zengin konusunda alınan karar dikkat çekici. Kritik maçlarda yaptığı hatalarda hafızalarda yer edinen tecrübeli eldivenin eğer talibi çıkarsa satılacak. Eğer istenilen seviyede bir teklif gelmezse, Tolga'nın kadroya dönme ihtimalinin de olduğu belirtildi.
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