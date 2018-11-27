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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
27.11.2018 - 19:16, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Kadro dışı...

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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Kadro dışı...

Beşiktaş'ta Ryan Babel, taraftarların tepkisini çektiği sosyal medya paylaşımı sonrası Siyah-Beyazlı yönetim Babel'in savunmasını istemişti. Hollandalı yıldız kadro dışı bırakıldı.

Ne yaşanmıştı?

Beşiktaş'ta Ryan Babel, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Geçtiğimiz günlerde menajerinin Beşiktaş'tan senelik 3.3 milyon Euro istemesi taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Babel'in Kasımpaşa ve Deportivo'da daha az paraya oynadığı günleri hatırlatıldı. Bir taraftar, Babel'in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, başka bir taraftar da bu fotoğrafa yorum yaparak, Ryan Babel'in resmi hesabını etiketledi. Taraftarın sorduğu 'Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?' sorusuna yanıt veren Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap verdi. Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.

Beşiktaş Babel için resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlamıştı:

Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

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