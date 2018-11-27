Beşiktaş'ta flaş gelişme! Kadro dışı...
Beşiktaş'ta Ryan Babel, taraftarların tepkisini çektiği sosyal medya paylaşımı sonrası Siyah-Beyazlı yönetim Babel'in savunmasını istemişti. Hollandalı yıldız kadro dışı bırakıldı.
Ne yaşanmıştı?
Beşiktaş'ta Ryan Babel, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Geçtiğimiz günlerde menajerinin Beşiktaş'tan senelik 3.3 milyon Euro istemesi taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Babel'in Kasımpaşa ve Deportivo'da daha az paraya oynadığı günleri hatırlatıldı. Bir taraftar, Babel'in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, başka bir taraftar da bu fotoğrafa yorum yaparak, Ryan Babel'in resmi hesabını etiketledi. Taraftarın sorduğu 'Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?' sorusuna yanıt veren Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap verdi. Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.
Beşiktaş Babel için resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlamıştı:
Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
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