Beşiktaş'ta flaş gelişme! Babel ve Adriano...
Beşiktaş'ta durumları en çok merak edilen iki futbolcuyla ilgili karar verildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, dün Ryan Babel, Adriano ve Oğuzhan Özyakup ile Vodafone Park’taki kulüp binasında ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Orman, Babel’e, “Biz seninle devam etmek isteriz” dedikten sonra halen aldığı 2.1 milyon Euro’dan 2 yıllık yeni sözleşme önerdi. Orman, Adriano’ya da yine bu sezon aldığı 1.8 milyon Euro’dan 1+1 yıllık teklif sundu. İki oyuncunun da ocak ayında menajerleri bu teklifleri görüşmek üzere İstanbul’a gelecek ve nihai kararlar verilecek.
‘Oğuzhan toparlan, yoksa kaybedersin’
Ryan Babel, 19 Kasım’da Hollanda Milli Takımı’nda yaşdığı sakatlıktan sonra hiç oynamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon maçı sonrası, “Bazı sakatlıkların uzun sürmesini doğru bulmuyorum” demişti.
Orman’ın dün yaptığı görüşmelerden biri de takım kaptanı Oğuzhan Özkayup ileydi. Bu sürpriz görüşmede Orman, Oğuzhan’ı uyardı. Haftalardır büyük bir düşüş içinde olan ve Trabzonspor maçında da Güneş tarafından oynatılmayan Oğuzhan’a Orman şu uyarılarda bulunup, “Takımın sana ihtiyacı var. Senin bir an önce toparlanman lazım. Yoksa kaybeden sen olursun” dedi.
Pepe, sadece 100 bin Euro alıp gitti
Öte yandan siyah beyazlı kulüp Pepe ile dün yollarını resmen ayrıldı. Beşiktaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Pepe’ye kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 Euro ödenecektir” denildi. Geçen sezon başında Real Madrid’den Beşiktaş’a gelerek büyük ses getiren Pepe’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Portekizli yıldız futbolcu, yıllık 4 milyon 750 bin milyon Euro alıyordu. Pepe, yaklaşık 3.5 milyon Euro’luk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti.
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