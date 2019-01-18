Beşiktaş'ta flaş gelişme! 8 milyon Euro...
Beşiktaş, Gary Medel için 8 milyon Euro istiyor.
West Ham ve Burnley'in transfer listesinde yer alan Gary Medel için menajerler Beşiktaş'ın kapısını aşındırıyor.
Son olarak Burnley aracılar vasıtasıyla Siyah-Beyazlı kulübe 6 milyon Euro'Luk teklifte bulundu.
Ancak Başkan Fikret Orman ve ekibi, 'Medel için istediğimiz rakam 8 milyon Euro.Tekliflerinizi resmileştirerek gelirseniz değerlendirmeye alırız' yanıtını verdi. (Sabah)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Boston kazandı, Kyrie şov yaptı!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle