Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Güneş, 'Gitsin' dedi...
Beşiktaş transfer haberlerinde sürpriz bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon pek forma şansı bulamayan Aras Özbiliz'in takımdan ayrılması gündemde.
Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Aras Özbiliz Hollanda Ligi’ne kiralanmak üzere.
Dün sabahki idman öncesinde Aras Özbiliz, Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ve Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Gurbetçi futbolcu, düzenli oynamak istediğini belirtirken, bir Hollanda ekibi ile kısa zamanda anlaşacağı öğrenildi. (Fanatik)
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