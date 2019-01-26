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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
26.01.2019 - 21:01, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Burak Yılmaz'a tepki!

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Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Burak Yılmaz'a tepki!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbi maçta salonun tamamını dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, Başkan Fikret Orman ve Burak Yılmaz'ı protesto etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ın lider Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği derbi maçta ev sahibi takımın taraftarları salonun tamamını doldurdu.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan derbi karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Maçın başlamasına kısa bir süre kalan salonun tamamın dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına destek oldu.
Karşılaşmayı kulüpler arasındaki anlaşma gereği Fenerbahçeli taraftarlar salondan izleyemedi.

Fikret Orman ve Burak Yılmaz'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman ve futbol takımının yeni transferi Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.
Taraftarlar uzun bir süre "İstemiyoruz emek hırsızı Burak Yılmaz'ı, Fikret Orman'ı. Beşiktaşım ne günlere kaldı. Özlüyoruz Süleyman Seba'yı, Şeref Bey, Baba Hakkı'yı" tezahüratını yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübünü yönetim düzeyinde derbide yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Burak Çağlan Kızılhan temsil etti. Danabaş ve Kızılhan'ı protokol tribününde Beşiktaş Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cihat Kumuşoğlu karşıladı.

Yabancı sınırına takılanlar

Ligdeki yabancı sınırı nedeniyle Fenerbahçe Beko'da 3, Beşiktaş Sompo Japan'da ise bir oyuncu kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Jan Vesely, Erick Green ve Nikola Kalinic'i derbi maçının kadrosuna yabancı sınırından dolayı almadı. Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Joe Alexander'ı 12 kişilik maç kadrosunda tercih etmedi.

Atiba Hutchinson salonda

Beşiktaş Futbol Takımı'nın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson derbiyi salondan izledi.
Fırsat buldukça basketbol maçlarını yerinden izleyen Kanadalı oyuncu ailesiyle protokol tribününden derbiyi takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da Hutchinson'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Beşiktaşta Fikret Orman ve Burak Yılmaza tepki

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