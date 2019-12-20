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Futbol
20.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının kilit oyuncusu Burak Yılmaz

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının kilit oyuncusu Burak Yılmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında oyun planını tecrübeli golcüsünün üzerine kurdu.

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe derbisinde en büyük gol umudu Burak Yılmaz olacak. Kendi saha ve seyircisi önünde mutlak galibiyet için oynayacak ezeli rakiplerinin karşısına savunmacıların ağırlıkta olduğu bir kadro çıkaracak olan Avcı, Burak’ı tek santrfor olarak görevlendirecek.

Tecrübeli teknik adam, başta Ljajic olmak üzere orta saha oyuncularından, Burak’ı topla buluşturacak şekilde uzun paslar atmalarını istedi.

N’KOUDOU iSTEKLİ

Bu arada sakatlığı büyük ölçüde geçen Kevin N’Koudou, görev verilmesi halinde derbide oynayabileceğini söyledi.

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