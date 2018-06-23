Beşiktaş'ta Fabri şoku! Flaş teklif...
Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri'ye talip var.
İspanya medyası, Valencia’nın kaleci Fabricio için 8.5 milyon Euro teklif yapacağını yazdı.
Beşiktaş Yönetimi ise kendilerine henüz bu yönde bir önerinin gelmediğini belirtti. Siyah-Beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye bu seviyede bir resmi teklif yapılırsa, Beşiktaş değerlendirmeye alacak.
Önümüzdeki günlerde Fabri konusunun kesinlik kazanması bekleniyor. (Fanatik)
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