Beşiktaş'ta Elneny Ocak'ta İtalya yolcusu!
Beşiktaş'ın transferin son günlerinde Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny devre arasında İtalya'nın yolunu tutabilir. Mısırlı yıldız için Milan haberleri artıyor.
Beşiktaş bir yandan 20 Ekim'deki Olağanüstü Seçimli Genel Kurula hazırlanırken diğer yandan da elindeki oyuncuları korumak istiyor.
Milan, Elneny'yi transfer etmek istiyor!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A ekiplerinden Milan, Elneny transferi için şartları zorlayacak.
Kessie'nin devre arasında Wolverhampton Wanderers'a transfer olma ihtimali ve diğer orta saha alternatiflerinin sezona pek de iyi başlayamamaları İtalyan ekibini transfere mecbur edebilir.
Elneny ayrılığa sıcak bakıyor!
27 yaşındaki oyuncunun da ocakta Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Arsenal'in ise bonservis isteği net: 15 milyon euro. Milan bu ücreti düşürmek için İngiliz ekibiyle sıkı bir pazarlığa soyunacak.
Beşiktaş ile ilk maçına 14 Eylül'de Gaziantep FK karşısında çıkan Elneny gördüğü kırmızı kart nedeniyle üç maç ceza almıştı. Mısırlı orta saha Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında forma giyemedi. Bu haftaki Ankaragücü maçında görev alabilecek.
Elneny 4-2 ve 1-0 kaybedilen Slovan Bratislava ve Wolverhampton Wanderers maçlarında 90 dakika sahada kalmıştı.
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