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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ajansspor
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Elneny Ocak'ta İtalya yolcusu!

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Beşiktaş'ın transferin son günlerinde Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny devre arasında İtalya'nın yolunu tutabilir. Mısırlı yıldız için Milan haberleri artıyor.

Beşiktaş bir yandan 20 Ekim'deki Olağanüstü Seçimli Genel Kurula hazırlanırken diğer yandan da elindeki oyuncuları korumak istiyor.

Milan, Elneny'yi transfer etmek istiyor!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A ekiplerinden Milan, Elneny transferi için şartları zorlayacak.

Kessie'nin devre arasında Wolverhampton Wanderers'a transfer olma ihtimali ve diğer orta saha alternatiflerinin sezona pek de iyi başlayamamaları İtalyan ekibini transfere mecbur edebilir.

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Elneny ayrılığa sıcak bakıyor!
27 yaşındaki oyuncunun da ocakta Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Arsenal'in ise bonservis isteği net: 15 milyon euro. Milan bu ücreti düşürmek için İngiliz ekibiyle sıkı bir pazarlığa soyunacak.

Beşiktaş ile ilk maçına 14 Eylül'de Gaziantep FK karşısında çıkan Elneny gördüğü kırmızı kart nedeniyle üç maç ceza almıştı. Mısırlı orta saha Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında forma giyemedi. Bu haftaki Ankaragücü maçında görev alabilecek.

Elneny 4-2 ve 1-0 kaybedilen Slovan Bratislava ve Wolverhampton Wanderers maçlarında 90 dakika sahada kalmıştı.

Beşiktaşta Elneny Ocakta İtalya yolcusu

Beşiktaşta Elneny Ocakta İtalya yolcusu

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