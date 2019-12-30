Beşiktaş'ta Elneny geldi, Atiba Hutchinson coştu

Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig’in ilk yarısını 30 puanla tamamlayan Beşiktaş’ta, ilk devreye damga vuran isimlerden biri; ilerlemiş yaşına rağmen Atiba Hutchinson oldu... 4 gol ve 3 asistle siyah beyazlıların en fazla direkt skor katkısı yapan oyuncularından biri olan 37 yaşındaki yıldızın hücumdaki etkinliğinde en büyük pay ise Mohamed Elneny’ye ait. Ön liberoda geçtiğimiz sezonlarda savunma odaklı bir oyun ortaya koyan Atiba; Elneny’nin gelişiyle geride daha fazla rahatladı ve hücuma daha çok destek verme imkanı buldu. Maç başına kilit pas sayısını 1.1’e yükselten Kanadalı, çalım denemesini de yükseltti ve ortalama 1 başarılı çalım girişimine ulaştı. Atiba, Kopenhag ile 9 gol attığı 2007-08 sezonundan sonraki en çok skor katkısı verdiği sezonu yaşıyor.

'TAKIMIN SİGORTASI'

Başarısının sırrını anlatan Atiba, “Elneny takımın sigortası. Defanstan kolay top dağıtımı yapılıyor ve kontratağa çıkıyoruz. Elneny beni çok rahatlattı. Çünkü geçen yıldan farklı oynuyorum” dedi. Atiba şöyle devam etti: “Sahanın her yerine basabiliyorum. Elneny ile Süper Lig’in ikinci yarısında daha büyük başarılara imza atarız.”

SAVUNMADA GEÇİT VERMİYOR

Beşiktaş'ta Atiba’nın performansının yükselmesinde başrol oynayan Elneny, ön liberoda beklentileri karşıladı. Mısırlı sadece 1 asist yapmasına rağmen, geride ortalama 1,4 top çaldı ve ortalama 0,9 top çaldı. Yıldız futbolcu ayrıca, ilk yarıda topun 3. bölgeye taşınmasında da büyük rol oynadı.

Rakamlarla Atiba;

4 gol

3 asist

0.4 ort. şut

%91,7 isabetli pas

2.3 hava topu

1.1 kilit pas

1 ort. çalım

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