Beşiktaş'ta Dusko Tosic, Domagoj Vida'yı unutturdu
Ara transfer döneminde büyük umutlarla alınan Domagoj Vida, takımda beklenen etkiyi gösteremedi. Hırvat stoper, son 5 maçta sadece 15 dakika süre alırken Dusko Tosic, performansını artırıp formasını kaptırmadı.
Beşiktaş, uzun uğraşlar sonunda ara transfer döneminde Domagoj Vida’yı kadrosuna katmayı başarmıştı. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’le olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş’la el sıkışan Hırvat futbolcu, büyük umutlarla Kara Kartal’a kazandırılmıştı.
Takıma kısa sürede adapte olan Vida; Dusko Tosic’in sakatlığı döneminde Pepe’yle birlikte savunmada görev yapmıştı. Sırp futbolcunun takıma dönmesinin ardından yeni transfer, kulübeye hızlı bir geçiş yaptı. Vida’yı adeta taca gönderen Tosic, performansını artırıp ilk 11’deki yerini korumayı başardı.
Akhisar maçında da 11’de
Dusko Tosic’in etkili görüntüsü sonrasında kulübeye çakılı kalan Vida, 25 Şubat’taki Fenerbahçe maçının ardından Kara Kartal’ın; Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarının kadrosunda yer aldı ancak bu müsabakaları kulübede tamamladı.
Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’ın Göztepe’yle oynadığı son lig maçına da sonradan dahil olup 15 dakika forma giydi. Dusko Tosic ise Kara Kartal’ın son 5 lig maçının tamamında 90 dakika forma giydi. Tosic, Göztepe maçında attığı golle 11’deki yerini iyice sağlama aldı. Sırp futbolcunun, Akhisarspor’la oynanacak maça da ilk 11’de çıkması bekleniyor. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle