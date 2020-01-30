Haber Giriş: 30.01.2020 - 07:00,
Beşiktaş'ta Dorukhan 4 ay sonra sahalara döndü
Beşiktaş'ta, 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan Dorukhan Toköz, 4 ay sonra sahalara döndü
Rehabilitasyon sürecini tamamlayan milli futbolcu düz koşulara başladı.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup’un sezon sonuna kadar Hollanda’nın Feyenoord takımına kiraladığını resmen açıkladı.
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