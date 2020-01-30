MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Dorukhan 4 ay sonra sahalara döndü
GeriFutbol Beşiktaş'ta Dorukhan 4 ay sonra sahalara döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Dorukhan 4 ay sonra sahalara döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Dorukhan 4 ay sonra sahalara döndü

Beşiktaş'ta, 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan Dorukhan Toköz, 4 ay sonra sahalara döndü

Rehabilitasyon sürecini tamamlayan milli futbolcu düz koşulara başladı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup’un sezon sonuna kadar Hollanda’nın Feyenoord takımına kiraladığını resmen açıkladı.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Beşiktaşta Dorukhan 4 ay sonra sahalara döndü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle