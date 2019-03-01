Beşiktaş'ta Djedje sürprizi
Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına erken başladı.
Menajerlerden gelen önerilerin dışında scout ekibinin raporunu da dikkate alan siyah-beyazlıların listesine Ankaragücü'nden Brice Dja Djedje'nin de dahil edildiği öğrenildi.
Atiba'nın yaşlanması, Gary Medel'in de takımdan ayrılmayı düşünmesi nedeniyle bu bölgede arayışa giren yönetimin, Ankaragücü'nün Watford'dan aldığı Fransız oyuncu Djedje'yle görüştüğü belirtildi.
28 yaşındaki oyuncu sadece ön libero bölgesinde değil, aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabiliyor.
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