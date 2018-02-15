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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBeşiktaş'ta dev endişe! Kritik gün...
Spor Arena Beşiktaş'ta dev endişe! Kritik gün...
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Spor Arena
İsmail ER
15.02.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta dev endişe! Kritik gün...

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BAYERN Münih ile gelecek salı günü Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ı bunun öncesinde bugün Konya’da çok çetin bir Süper Lig mücadelesi bekliyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybetme lüksüne sahip olmayan siyah beyazlılar, ligde kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor engelini 3 puanla aşmak istiyor ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayabilir.

Maç öncesi Kara Kartallar’ın bazı handikapları var. İşte gelecek haftaları da etkileyebilecek noktalar:

KONYA’YI EVİNDE YENEMİYOR
- BEŞİKTAŞ, Atiker Konyaspor’u deplasmanda yenemiyor. Siyah beyazlılar son üç maçta rakiplerine 2 kez kaybederken 1 kez de berabere kaldılar. Beşiktaş, Konya’yı en son 28 Aralık 2014’te 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, o maçı 10 kişi tamamlamıştı. İki takım arasında geçen sezon Konya’daki maç 2-2 bitmişti.

‘CUMA SENDROMU’ OLUŞTU
- Siyah beyazlıların bir de ‘cuma sendromu’ bulunuyor. Beşiktaş, kendisine 2 şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş yönetiminde cuma günleri oynadığı 9 maçın sadece birini kazanabildi. Kartal bu maçlarda 2 yenilgi alırken 6 kez de berabere kaldı. Beşiktaş son olarak Bursaspor ile cuma günü oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.

DEPLASMAN FOBİSİ BAŞ GÖSTERDİ
- Beşiktaş’ın cuma sendromu dışında bu sezon bir de deplasman fobisi bulunuyor! Zira siyah beyazlılar bugüne kadar çıktıkları deplasmanlarda toplam 17 puan kaybetti.
11 deplasman maçının sadece 4’ünü kazanan Beşiktaş, buna karşın 4 beraberlik 3 de yenilgi aldı.

DÖRT AS OYUNCU CEZA SINIRINDA
- BEŞİKTAŞ, Konya maçını oynarken Fenerbahçe derbisini de düşünmek zorunda kalacak. Zira siyah beyazlıların etkili isimleri Anderson Talisca, Pepe, Oğuzhan Özyakup ve Adriano kart ceza sınırında bulunuyor. Bu dört isim Konya’da sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.

BAYERN ÖNCESİ SAKATLIK KORKUSU
- Önümüzdeki salı günü Şamipyonlar Ligi’de Bayern Münih deplasmanına gidecek olan siyah beyazlılar, bu maç öncesi kötü bir sonuç alıp moral kaybı yaşamak istemiyor. Ciddi sakatlıkların olmaması için de siyah beyazlı futbolcuların ikili mücadelelerde son derece dikkatli oynaması gerekiyor.

KONYASPOR CAN DERDİNDE
- Küme düşme hattında bulunan ve son haftalarda iyi sonuçlar alan Atiker Konyaspor’un durumu da Beşiktaş’ı zorlayacak. Devre arasında Eto’o ve Jahovic ile güçlenen Konyaspor, Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta Alanya’ya deplasmanda 10 kişi kalsa da 2-1 yenerek moral buldu.

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