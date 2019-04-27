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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.04.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta derbi tehlikesi! 2 futbolcu...

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Beşiktaş'ta derbi tehlikesi! 2 futbolcu...

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak zirve yarışında yeniden iddialı hale gelen Beşiktaş, 30. haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. 

Haftaya lider giren Medipol Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanmayı bildi. 

Beşiktaş, takımın başında dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip gelmeyi amaçlıyor. 

Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce bu sezon dışında, göreve geldiği ilk sezon olan 2015-2016'da ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 

- Caner Erkin dönüyor, Medel yok 

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Caner Erkin'in cezası sona erdi.  Tecrübeli oyuncu görev verilmesi halinde yarın oynanacak mücadelede sahaya çıkacak.  Sivas deplasmanında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen ve aynı zamanda sakatlığı bulunan Gary Medel ise yarın oynayamayacak.

Ankaragücü, Vodafone Parka iddialı geliyor
Ankaragücü, Vodafone Park'a iddialı geliyor

- Quaresma ve Adriano'nun durumu 

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ricardo Quaresma ve Adriano Correia'nın yarınki maçta kadroya girme ihtimali bulunuyor. 

Hafta içinde yapılan antrenmanlara katılan iki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde MKE Ankaragücü karşılaşmasında yeniden forma giyebilecek.

Beşiktaşta derbi tehlikesi 2 futbolcu...
 
- Derbi öncesi kart tehlikesi 

Beşiktaş'ta Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbi öncesi iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 

Ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı takıma transfer olan ve attığı kritik gollerle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında iddialı hale getiren Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ricardo Quaresma sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 

Her iki oyuncu MKE Ankaragücü karşısında da sarı kart görmesi halinde Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. 

- Burak Yılmaz formunun zirvesinde 

Beşiktaş'ta yarın gözler yine golcü oyuncu Burak Yılmaz üzerinde olacak. 

Ligde son 5 haftada da fileleri havalandırmayı başaran milli futbolcu, ikinci yarının başında transfer olduğu Beşiktaş'ta toplam 9 gole imza koydu. 

Gollerinin 7'sini Vodafone Park'ta kaydeden, Dolmabahçe'deki son 5 maçı boş geçmeyen Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında forma giydiği Trabzonspor'da da 5 kez gol sevinci yaşamıştı.

Yazarımız Uğur Meleke, zorlu karşılaşma öncesi iki takımın son durumunu değerlendirdi...

Beşiktaş'ın ibresi zirveye doğruFutbol yorumcusu Uğur Meleke MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
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