Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta derbi primi belli oldu
GeriFutbol Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
17.04.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yönetim kesenin ağzını açtı.

Derbi öncesinde Beşiktaş cephesinden sessizlik karar çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş ve Başkan Fikret Orman ortak bir karar aldı. Derbiye kadar Fenerbahçe ile söz düellosuna girilmeyecek. Sessizliğin korunarak tamamen maça konsantre olunacak.

GÜNEŞ’TEN SAKİNLİK UYARISI

Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş derbinin anahtarını sakin kalmak olarak belirledi. Oyuncularıyla sürekli konuşmalar yapan tecrübeli teknik adam, rakip oyuncuların ve taraftarların hakemi etki altına almak için yapacakları agresif hareketler karşısında sakinliklerini korumalarını istedi. Fenerbahçe’ye beraberliğin yetmesi nedeniyle kendilerine gol bulmak zorunda olduğunu hatırlatan Güneş, sakin kalıp topa hakim olmaları halinde alanda yeterli boşluklar bulacaklarını iddia etti.

Maç Sonucu Bahsini Seç

BEŞİKTAŞ’TA DUBLE PRİM 100 BİN + 50 BİN EURO

3’üncü kez üst üste şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçmek isteyen Başkan Fikret Orman son dönemeçte kesenin ağzını açtı… Şenol Güneş aracılığıyla futbolculara 100 bin euro şampiyonluk primi vaadetti.

Orman ayrıca Türkiye Kupası’nın kazanılması durumunda da her isme ekstra 50 bin Euro daha prim verme sözü verdi. Fenerbahçe karşısında tur atlanması konusunda prim vermeyeceğini söyleyen Orman, “iki kupayı getirin. 150 bin Euro’yu hesabınızda görün” müjdesi verdi. (Fotospor)

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

6 gol var, kazanan yok! Başkent'te müthiş düello

Kökbörü nedir?

'Baba Hakkı' ölüm yıl dönümünde unutulmadı… Hakkı Yeten kimdir?

Etnospor nedir? Etnospor ne anlama gelmektedir?