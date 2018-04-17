Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yönetim kesenin ağzını açtı.
Derbi öncesinde Beşiktaş cephesinden sessizlik karar çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş ve Başkan Fikret Orman ortak bir karar aldı. Derbiye kadar Fenerbahçe ile söz düellosuna girilmeyecek. Sessizliğin korunarak tamamen maça konsantre olunacak.
GÜNEŞ’TEN SAKİNLİK UYARISI
Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş derbinin anahtarını sakin kalmak olarak belirledi. Oyuncularıyla sürekli konuşmalar yapan tecrübeli teknik adam, rakip oyuncuların ve taraftarların hakemi etki altına almak için yapacakları agresif hareketler karşısında sakinliklerini korumalarını istedi. Fenerbahçe’ye beraberliğin yetmesi nedeniyle kendilerine gol bulmak zorunda olduğunu hatırlatan Güneş, sakin kalıp topa hakim olmaları halinde alanda yeterli boşluklar bulacaklarını iddia etti.
BEŞİKTAŞ’TA DUBLE PRİM 100 BİN + 50 BİN EURO
3’üncü kez üst üste şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçmek isteyen Başkan Fikret Orman son dönemeçte kesenin ağzını açtı… Şenol Güneş aracılığıyla futbolculara 100 bin euro şampiyonluk primi vaadetti.
Orman ayrıca Türkiye Kupası’nın kazanılması durumunda da her isme ekstra 50 bin Euro daha prim verme sözü verdi. Fenerbahçe karşısında tur atlanması konusunda prim vermeyeceğini söyleyen Orman, “iki kupayı getirin. 150 bin Euro’yu hesabınızda görün” müjdesi verdi. (Fotospor)
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