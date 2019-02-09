Beşiktaş'ta deprem! Şenol Güneş'le yollar ayrılıyor
Beşiktaş’ta bir dönem sona eriyor... 2 Haziran 2015’te siyah-beyazlı renklere imza atan deneyimli teknik adam Şenol Güneş'le yollar ayrılıyor. Karar bugün Bursa maçından sonra açıklanacak.
İlk iki sezonunda Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan, bu yıl da zirvenin uzağında kalan Şenol Güneş’in Beşiktaş ile yolları ayrılıyor.
Fanatik'in haberine göre; deneyimli teknik adam ile Başkan Fikret Orman’ın arasının iyi olmadığı, biriken sorunların tarafları ayrılık noktasına getirdiği bildirildi. Kamuoyu önünde iki taraf uyumlu bir çalışma ortamı olduğunu söyleyen açıklamalar yapsa da kapalı kapılar ardında durumun çok farklı olduğu, sert tartışmaların yaşandığı öğrenild
Çebi’den sonra...
Şenol Güneş’in özellikle Beşiktaş’a gelmesinde büyük katkısı olan Ahmet Nur Çebi yönetimden ayrıldıktan sonra kendisini yalnız hissettiği ve yönetimden gereken desteği göremediği için sıkıntılı olduğu gelen bilgiler arasında. Bugün Bursa ile Vodafone Park’ta kritik bir mücadeleye çıkacak olan siyah-beyazlılarda kararın, karşılaşmanın ardından açıklanacağı bildirildi.
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