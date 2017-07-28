Beşiktaş'ta defans eleştirileri erken başladı

Geçtiğimiz sezonları uzun süre meşgul eden stoper eksikliği ve kalitesi Pepe'nin alınması ile rafa kalkacakmış gibi görünse de hem Marcelo'nun satılması hem de hazırlık maçlarının oynanmaya başlamasıyla bu kez de yedek stoperlerin yeni bir tartışma konusu olacağı kesin gibi görünüyor.

Marcelo'nun gitmesinden sonra Fortuna Sittard ile başlayan hazırlık maçlarında göze çarpan en belirgin hatalar defans hattında ve özellikle stoper bölgesinde yapılan hatalardı.4 maçta yenilen 12 golün büyük bir çoğunluğunda tepkiler Mitroviç, Tosic ve Atınç'ın üzerinde yoğunlaşırken, eleştiriler de genel olarak hep bu üçlüye geldi. 3 stoperin de araya atılan toplara müdahalede yetersiz kalması, kenarlardan yapılan seri ataklarda birbirleri ile olan uyumsuzluğu ve en önemlisi ağır olmaları göze çarpan en belirgin kusurlardı. Her ne kadar bu maçlarda günde çift idman yapmanın yorgunluğu olsa da yapılan hatalar yorgunluk değil defans kusuru olarak öne çıkartıldı.

PEPE TEK BAŞINA STOPER SORUNUNA ÇARE OLACAK MI

İzinli olduğu için kampa İspanya'da katılan ve hazır olmadığı gerekçesi ile Şenol Güneş tarafından iki hazırlık maçında da oynatılmayan Pepe'nin bu sorunları tamamen olmasa da büyük oranda gidereceği beklenen ve inanılan bir durum. Pepe'nin Tosic ile oynayacağı ve Beşiktaş'ın yeni ikilisinin Pepe-Tosic olacağı da hemen hemen kesin gibi. Real Madrid'te 10 yıl futbol oynayan ve Dünyanın hala sayılı stoperlerinden biri olan Pepe'nin, tek başına tüm stoper sorununa çare olup olmayacağını oynamaya başladıktan sonraki performansı gösterecek. Fakat geçen sezon çok üst düzey performans gösteren Marcelo'nun bile tek başına yetmediği ve yanına mutlaka iyi bir stoper alınması gerektiği sezonunun çoğunda dile getirilen bir konuydu. Görünen o ki transfer sezonu bitinceye kadar stoper alınmaması halinde aynı tartışma isim değişikliği ile yine devam edecek ve bu kez 'Pepe'nin yanına iyi bir stoper alınmalı' şeklinde gündemi sürekli meşgul edecek.

STOPER HARCAMASI SANTRAFOR TRANSFERİNE HARCANACAK PARAYA BAĞLI

Başta başkan Fikret Orman olmak üzere transfer komitesinden Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu transfer kapanmadan mutlaka bir stoper alacaklarını dile getiriyorlar. Son haftalarda önce santrafor sonra kanat oyuncusu transferine öncelik tanıyıp stoperi en sona bırakan komite, alınan sonuçlardan sonra stoper transferini daha çabuk çözme yoluna da gidebilir. Ancak Beşiktaş için bir gerçek daha var ki o da santrafora ödenecek paraların hem stoper hem de kanat transferini etkileyeceği. Eğer santrafora beklenenin üzerinde para harcanırsa alınacak stoperin 1.5 -2 milyon Euro seviyelerinde olması kaçınılmaz gibi.

Santrafor transferinin yönetimin belirlediği ölçüler olan 2- 3 milyon Euro arasında yapılması halinde ise stoper transferine daha fazla bütçe ayrılması söz konusu olacak.