Beşiktaş'ta cevap arayan soru! Genç mi, tecrübeli mi...

Türkiye'de transfer kurallarının sürekli değişmesini de göz önüne alan Siyah Beyazlılar transfer çalışmalarını önümüzdeki 4-5 yılı kapsayacak şekilde yapıyor.

Ancak transferlerde ağırlığın genç ve gelecek vaat eden oyunculara mı yoksa tecrübeli futbolculara mı verileceğini takımın son durumu ve ekonomik şartlar belirleyecek.Şöyle ki takımda başta defans oyuncuları Pepe, Adriano, Gökhan Gönül, Tosic olmak üzere Atiba, Quaresma ve Negredo'nun yaşı 32 sınırını geçmiş durumda ve bu oyuncuların en az iki sezonluk daha sözleşmeleri bulunuyor.Çin ve Katar pazarı haricinde adı geçen oyunculardan para kazanmak şu an için çok zor gibi görünüyor.Hatta Quaresma ve Adriano'nun geçen sezon Çin'den gelen teklifleri reddetmesi bu oyunculardan para kazanmayı imkansız hale getiriyor.Başkan Fikret Orman ve kurmayları da bu durumu göz önüne alarak yapılacak yeni transferlerin bir kaç sene sonra para kazandıracak yeteneklerden seçilmesini ilk hedef olarak belirlenmiş durumda.Mevcut oyuncuların en 2 yıl daha takımı sırtlayacağını düşünen Orman ve scout ekibi alacakları genç oyuncuları bu sürede oynayacak duruma getirip 3 yıl içinde takımı büyük oranda yenilemenin hesaplarını yapıyor.

FİKRET ORMAN OYUNCU İZLEMEYE DEVAM EDECEK

Son iki sezonda Avrupada 50'den fazla maça giden ve transfer edilen tüm oyuncuları yerinde seyreden Orman görünen o ki yeni planlamalar çerçevesinde bir çok kez yine yurtdışı seyahatlerine çıkmaya ve maçlar izlemeye devam edecek.

Alınması planlanan oyuncuları kendi gözüyle de mutlaka görmek isteyen Orman geçen hafta Scout Ekibi Sorumlu Yöneticisi Metin Albayrak ile Brezilya'ya giderek önceden belirlenen oyuncuları bizzat izledi ve temaslarda bulundu.Başkan Fikret Orman'ın Brezilya seyahatinin sadece bununla sınırlı olmadığı ve hem sezon içi hem sezon sonunda tekrar Güney Amerika'ya giderek başka genç oyuncuları da izleyeceği ve transferlere şeklini vereceği öğrenildi.

Scout ekibinin Avrupa'da belirlediği ve ağırlığı orada yetişmiş Türk oyuncuların olduğu listeyi de değerlendirecek olan başkan Orman önümüzdeki süreçte bir çok kez Avrupa'nın çeşitli ülkelerine seyahat ederek genç gurbetçileri yerinde izleyecek.Federasyonun yabancı kuralını yine değiştirmesi ihtimaline hazırlıksız yakalanmak istemeyen Orman ve kurmayları şimdiden genç Türk gurbetçileri alarak geleceği sağlam temellere oturtmak istiyor.

ŞENOL GÜNEŞ OYUNCU SATILMASINI İSTEMİYOR

Yurtdışında izlediği maçları ve takip ettiği oyuncuları teknik direktör Şenol Güneş ile de paylaşan Orman, tecrübeli hocanın görüşlerini ve transfer değerlendirmelerini de alıyor.

Şenol Güneş'in bu görüşmelerde genç oyuncular almanın uzun vadede fayda getireceğini ancak bu transferleri mutlaka tecrübeli isimlerle de tamamlamaları gerektiğini aktardığı öğrenildi.Güneş'in takıma katılacak isimlerden çok ayrılması muhtemel isimlere dikkat çektiği ve devre arasında hiç bir şekilde oyuncu satılmamasını istediği bildirildi.Şenol Güneş'in özellikle Cenk Tosun ve Oğuzhan üzerinde durduğu ve çok çok yüksek rakamlar olmadığı sürece devre arasında gelecek tekliflerin reddedilmesini istediği ifade edildi.