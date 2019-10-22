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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
22.10.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! Everton...

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Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetime geri dönen Erdal Torunoğulları'nın futboldan sorumlu olması bekleniyor...

Torunoğulları'nın vakit kaybetmeden ara transfer için çalışmalara da başlayacağı belirtiliyor. İddialara göre devre arasında Beşiktaş'ın ilk hedefi Cenk Tosun olacak. Siyah- Beyazlılar, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve kadroya girmekte bile zorlanan milli futbolcuyu kiralık olarak yuvaya döndürmeye çalışacak. Yönetimin kısa süre içinde İngiliz kulübü ve Cenk Tosun'la temasa geçerek resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Bu sezon Everton'da forma şansı bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun'un devre arasında ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

RAHAT OL ARKANDAYIZ!
Başkan Çebi, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle hedef tahtasındaki Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Çebi'nin tecrübeli hocaya destek verdiği ve "Rahat ol arkandayız" dediği ifade ediliyor.

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Beşiktaşta Cenk Tosun gelişmesi Everton...

Beşiktaşta Cenk Tosun gelişmesi Everton...

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