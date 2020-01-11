Beşiktaş'ta Cenk Gönen sürprizi! Son dakika transfer haberleri
Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan eski kalecisi Cenk Gönen'i tekrar kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş maliyeti düşük yerli kaleci arayışına devam ederken, flaş bir iddia ortaya atıldı.
Kara Kartal’ın, 2010-2015 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı giyen Cenk Gönen ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Son olarak İspanyol ekibi Malaga’da görev yapan ancak şu anda bonservisi elinde olan 31 yaşındaki eldivenin önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a imza atması bekleniyor. (Fanatik)
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