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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.12.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Caner ve Roco dışında eksik yok

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Beşiktaş'ta Caner ve Roco dışında eksik yok

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Cumartesi akşamı saat 19:00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Beşiktaş'ta hafta sonu için sarı kart cezalısı Caner Erkin ve tedavi süreci devam eden Enzo Roco dışında eksik futbolcu kalmadı. Lig ve Avrupa'da son bir kaç maçı sakat, cezalı ve liste dışı futbolculardan dolayı bir hayli eksik oynayan siyah beyazlılar, Ryan Babel'in de iyileşerek takım antrenmanlarına katılmasıyla oldukça rahatladı. 4 hafta süren sakatlığını atlattıktan sonra 2 gündür antrenmanların tamamında yer alan Babel'in teknik direktör Şenol Güneş'e hazır olduğu mesajını vermesine rağmen, Güneş tarafından maçın gidişine göre ikinci yarıda maça dahil edilmesi bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DIAGNE'YE ÖZEL ÖNLEM
Defans hattında yine değişiklik yapmayı düşünen Güneş, Kasımpaşa'nın hava hakimiyeti oldukça yüksek ve aynı zamanda ligin gol kralı sıralamasında da zirvede olan yıldızı Diagne'yi Vida ile tutmaya çalışacak. Şenol Güneş'in Trabzonspor'a karşı hava toplarında yetersiz kalan Medel'i de yedeğe çekerek Necip Uysal'ı yine stopere koyması da maça dair planlar arasında. Tecrübeli teknik adam bu maçta sağ bekte Gökhan Gönül'e sol bekte de Adriano'ya görev verecek. Orta sahada Atiba-Dorukhan ikilisini bozmayı düşünmeyen Güneş, hücum hattını da yine Quaresma, Ljajic ve Lens'ten oluşturacak. Sivasspor ve Ankaragücü filelerini havalandırdıktan sonra 3 maçtır suskun olan genç golcü Güven Yalçın'ın yerine de Mustafa Pektemek'in 11'de oynaması çok yüksek ihtimal.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Siyah-Beyazlı ekip öte yandan Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas, 5'e 2,dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. Taktik programın uygulanmasından sonra yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Ryan Babel takımla birlikte çalıştıBeşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi süren Enzo Roco'nun yanı sıra Ricardo Quaresma katılmadı. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel ise bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.
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