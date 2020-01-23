MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik
GeriFutbol Beşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Olgucan KALKAN / DHA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 01:15,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş’ın 3’üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3’üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin’e tepki göstererek üstüne geldi.

Caner Erkin de Elneny’i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.

Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin’i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle